الامارات | الصراع بين أبناء آلان ديلون مستمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت أنوشكا، ابنة الممثل الفرنسي آلان ديلون، دعوى قضائية ضد شقيقيها بتهمة انتهاك الخصوصية بعدما نشرا محادثة بينها وبين والدها، وستجرى المحاكمة في أبريل 2025 في محكمة باريس.

وسيحاكم نجلا أسطورة السينما الفرنسية أنتوني (59 عاماً) وآلان فابيان (29 عاماً) بتهمة «استخدام أو حفظ أو الكشف عن وثيقة أو تسجيل تم الحصول عليه عن طريق انتهاك خصوصية الآخرين».

والشقيقان متهمان بتسجيل محادثة شقيقتهما أنوشكا (33 عاماً) مع والدهم بتاريخ الخامس من يناير 2024 في مقر إقامة الممثل في دوشي على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب باريس.

ويتصارع الأبناء الثلاثة منذ يناير الماضي في وسائل الإعلام ومن خلال إجراءات قانونية على خلفية خلافات متعلقة بالحالة الصحية للممثل البالغ 88 عاماً.

ويتهم أنتوني وآلان فابيان أنوشكا بالتلاعب بوالدهم وإخفائها عنهما وضعه الصحي. ويؤكد أنتوني أن شقيقته ترغب في إعادته (آلان ديلون) إلى سويسرا لتجنب دفع ضرائب كثيرة على الميراث.

من جانبها تتهم أنوشكا شقيقيها بأنهما عرّضا حياة والدهم للخطر، مشيرة إلى أنها أرادت اصطحابه إلى سويسرا حتى يتمكن من مواصلة علاجه هناك.