الامارات | وفاة الممثل الشاب تشانس بيردومو في حادث دراجة نارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 مارس 2024

توفي الممثل تشانس بيردومو، الذي اشتهر بدوره في مسلسل الرعب «Chilling Adventures of Sabrina» أو «مغامرات صابرينا المخيفة»، والذي أذيع على منصة «نتفليكس»، في حادث دراجة نارية عن عمر يناهز 27 عاماً، وفق ما أعلنه المتحدث باسمه.

وولد النجم البريطاني الأميركي في لوس أنجليس ونشأ في ساوثهامبتون. وتم ترشيحه لجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز البافتا لعام 2019 عن دوره في الفيلم الدرامي «Killed by My Debt» أو «قُتلت بسبب ديوني»، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).