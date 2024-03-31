الامارات | تسمم زميلتها الحامل .. لمنعها من إجازة الأمومة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 مارس 2024

أقدمت موظفة في مكتب تحقيقات الهيدرولوجيا والموارد المائية في مقاطعة إنشي توجيا ومياو الصينية، و، على تسمم زميلتها الحامل لمنعها من إجازة الأمومة، لأنها لا تستطيع تحمل عبء العمل بمفردها.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت، موظفة ترتدي سترة سوداء تقترب من مكتب زميلتها، وتفتح زجاجة صغيرة وتصب مادة تشبه المسحوق في المشروب الموجود على المكتب قبل أن تغادر بسرعة.

وبحسب لقطات شاشة لمحادثات WeChat، فقد لاحظت الضحية أن طعم مشروبها غريب.

في البداية كانت تشك في إمدادات المياه في المكتب، فلجأت إلى استخدام المياه المعدنية، لكنها لاحظت استمرار الطعم الغريب.

ولفتت إحدى صديقات الضحية نظرها إلى أن شخصًا ما ربما عبث بمشروبها، فقررت استخدام جهاز iPad الخاص بها لتصوير مكتبها بالفيديو، فضبطن زميلتها متلبسة وهي تحاول تسميمها.

والغريب أن سبب قيام الزميلة بتسميم المرأة الحامل هو أنها فعلت ذلك لأنها لم تكن تريدها أن تأخذ إجازة أمومة لأنها لا تستطيع تحمل عبء العمل المتزايد بمفردها.

وأبلغت الضحية الشرطة بالحادثة، وتقوم السلطات بالتحقيق.

وتشتهر مؤسسة الهيدرولوجيا والموارد المائية في مقاطعة إنشي توجيا ومياو الصينية بعملية التوظيف الانتقائية للغاية التي تتطلب اختبارات ومقابلات صارمة، وغالباً ما يشار إليها باسم "الأوعية الحديدية" لأمنها الوظيفي واستقرارها.