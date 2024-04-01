الامارات | «إذاعة دبي».. فرحة «رمضان في دبي» على الهواء مباشرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت «دبي للإعلام» سلسلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع من الاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل في دبي، وإبراز ما يتميز به من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة.

يأتي ذلك في إطار مشاركة «دبي للإعلام» ضمن حملة «رمضان في دبي» التي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وتحت إشراف «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لتسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للإمارة، على مدار أيام الشهر الكريم.

وشملت سلسلة الفعاليات التي نظمتها «إذاعة دبي»، بالتعاون مع «فرجان دبي» في حديقة مشرف، مجموعة من المسابقات والفقرات الترفيهية التي قدمتها الإعلامية سلامة السويدي، برفقة الإعلامي محمد عويسي، ونقلت تجربة برنامج «الرقم الرابح» على الهواء مباشرة، لتعكس حالة التفاعل الجماهيري مع برامج الإذاعة.

وشاركت في الفعاليات مجموعة من شخصيات مسلسل «شعبية الكرتون» الذي يعرض على شاشة قناة «سما دبي»، الذين تفاعلوا مع العائلات والأطفال الذين حظوا بمجموعة من الهدايا التي قدمت بالشراكة مع «جراند حياة»، و«أبراج الإمارات» في دبي.

كما شهدت الفعاليات أيضاً تقديم فقرة «لمّتنا في رمضان أحلى»، المستوحاة من مسلسلات وبرامج «تلفزيون دبي»، وقناة «سما دبي». من جانبها، قالت مديرة البرامج في إذاعة دبي، سلامة السويدي: «إن سلسلة الفعاليات هذه تأتي في إطار توجهات (دبي للإعلام) بأن تكون الأقرب إلى الجمهور، وتسهم في تعزيز التواصل بين إذاعة دبي وقاعدتها الجماهيرية».

وأضافت: «يعد رمضان مناسبة استثنائية تتجمّل فيها دبي بمظاهر احتفالية عديدة احتفاء بالشهر الفضيل، وسعينا من خلال سلسلة برامج إذاعة دبي وفعالياتها، إلى إبراز ما يتميز به المجتمع المحلي من عادات وتقاليد خاصة بهذا الشهر».

وأشارت إلى أن هذه الأنشطة تأتي بهدف منح زوار دبي فرصة معايشة الأجواء الرمضانية الحقيقية، بكل ما تحمله من قيم التسامح والمحبة، معبرة في الوقت نفسه، عن اعتزاز «دبي للإعلام» بشراكتها مع «فرجان دبي»، الهادفة إلى إبراز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة والعمل.

سلامة السويدي:

• الأنشطة تأتي بهدف منح زوار دبي فرصة معايشة الأجواء الرمضانية الحقيقية، بكل ما تحمله من قيم التسامح والمحبة.

• الفعاليات التي نُظمت بالتعاون مع «فرجان دبي» في حديقة مشرف، شملت مجموعة من المسابقات والفقرات الترفيهية.

• مجموعة من شخصيات «شعبية الكرتون» الذي يعرض على شاشة قناة «سما دبي» شاركت في الفعاليات.