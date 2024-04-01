الامارات | النظام الغذائي الغني بالألياف.. علاج للأمعاء الالتهابية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 أبريل 2024

يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف على علاج مرض الأمعاء الالتهابية بشكل كبير. وقال خبراء مجلة «هيلبراكسيسنت» المعنية بالصحة إن النظام الغذائي والفلورا المعوية يلعبان دوراً مهماً في علاج مرض الأمعاء الالتهابية، كما أن انخفاض الألياف في النظام الغذائي تنتج عنه زيادة البكتيريا الخاصة، التي تدمر الغشاء المخاطي في الأمعاء، وتعزز مرض الأمعاء الالتهابية.

وأجريت دراسة حديثة، شارك فيها خبراء من جامعة ميشيغان بفحص الآليات المحتملة، التي من خلالها قد يؤدي النظام الغذائي وبكتيريا الأمعاء مع عوامل الوراثة إلى تعزيز مرض الأمعاء الالتهابية. وما جعل الخبراء يعولون على النظام الغذائي والفلورا المعوية هو أن بعض المرضى لم يكن لهم تاريخ مرضي في العائلة، وبذلك يستثنى العامل الوراثي.

وأكدت الدراسة أن ثمة علاقة معقدة للغاية بين التغذية والجينات والفلورا المعوية، والتي من خلالها يمكن تفسير سبب ظهور مرض الأمعاء الالتهابية.

وحذر الخبراء الألمان من أن النظام الغذائي منخفض الألياف ينجم عنه زيادة في البكتيريا المخاطية، التي تدمر طبقة المخاط وتقلل سمكها، لذا ينبغي تزويد الجسم بأطعمة غنية بالألياف، مثل خضراوات البروكلي والقرع العسلي والبطاطا والجزر والسبانخ، فضلاً عن الفواكه، مثل التفاح والأفوكادو، والبرقوق، والجوافة، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا البيضاء والبازلاء.

• ثمة علاقة معقدة للغاية بين التغذية والجينات والفلورا المعوية، والتي من خلالها يمكن تفسير سبب ظهور مرض الأمعاء الالتهابية.