الامارات | براعم تقرأ.. وترتقي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء إيمانية خلال شهر القرآن، عيون الناشئة تراجع سور الذكر الحكيم، لتتأكد من تمام الحفظ، وأن الآيات البينات قد استقرت في القلب كي يرددها اللسان بلا نسيان بين يدي الشيخ الإمام.. خلال حلقة تحفيظ في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب في دبي العامرة، بنهار رمضاني حافل بالنفحات والبركات، حرص هؤلاء البراعم على استثماره خير استثمار، بصحبة الكتاب الذي يقال لصاحبه: اقرأ وارتق.