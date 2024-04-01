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الامارات | براعم تقرأ.. وترتقي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء إيمانية خلال شهر القرآن، عيون الناشئة تراجع سور الذكر الحكيم، لتتأكد من تمام الحفظ، وأن الآيات البينات قد استقرت في القلب كي يرددها اللسان بلا نسيان بين يدي الشيخ الإمام.. خلال حلقة تحفيظ في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب في دبي العامرة، بنهار رمضاني حافل بالنفحات والبركات، حرص هؤلاء البراعم على استثماره خير استثمار، بصحبة الكتاب الذي يقال لصاحبه: اقرأ وارتق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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