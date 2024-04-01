الامارات | أول ناطحة سحاب شُيّدت في دبي.. معرض برج راشد يمدد موعده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن تمديدها موعد الدعوة المفتوحة التي أطلقتها بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، للمشاركة في معرض «برج راشد»، وذلك حتى 30 أبريل الجاري.

وأشارت إلى أن التمديد يأتي بهدف إتاحة الفرصة أمام كل الفنانين والممارسين والمهندسين المعماريين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، لتقديم أعمالهم ومشاركاتهم المستلهمة من البرج، الذي يؤرخ لنهضة دبي العمرانية وتطور مسيرتها التنموية الطويلة، حيث لايزال برج راشد مستمراً حتى اليوم في أداء وظيفته كمركز حيوي للأعمال التجارية والاقتصادية، ما جعله شاهداً على قدرة دبي في التكيف مع التغيرات العصرية.

ويمكن للفنانين والممارسين في مجالات الفنون البصرية والرقمية والأدبية والتصميم، سواء كانوا يعملون بشكل فردي أو ضمن جماعات، المشاركة من خلال عمل واحد أو أكثر في معرض «برج راشد» الذي تنظمه «دبي للثقافة» بدعم من «منصة سكة»، احتفاءً بمرور 45 عاماً على إنشاء البرج الذي يعكس رؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز رئيس للأعمال والتواصل والتجارة في المنطقة.

يشار إلى أن برج راشد يعد أول ناطحة سحاب شيدت في دبي وأنجز في عام 1979، وصممه المعماري البريطاني جون آر. هاريس وشركاه، وشكل نواة لإنشاء مركز دبي التجاري العالمي، الوجهة البارزة لعقد الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في الإمارة، ويصل ارتفاع البرج الذي بقي على مدار عقدين أطول مبنى في المنطقة إلى 149 متراً، ولايزال برج راشد يزين حتى الآن الورقة المالية من فئة 100 درهم، لما يمثله من رمزية لنمو دبي وطموحاتها وتطلعاتها المستقبلية.

• المعرض تنظمه «دبي للثقافة» بدعم من «منصة سكة»، احتفاءً بمرور 45 عاماً على إنشاء برج راشد.

• 149 متراً، ارتفاع البرج الذي بقي على مدار عقدين أطول مبنى في المنطقة.