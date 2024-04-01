الامارات | طرود تصل بسرعة الصاروخ.. الخيال قد يصبح حقيقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة سبيس إيبوك الصينية لتصنيع الصواريخ، أمس، أنها تعمل مع منصة تاوباو للتسوق عبر الإنترنت، التابعة لشركة علي بابا، لتصنيع صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام في عمليات توصيل فائقة السرعة قد تصل بحمولتها إلى أماكن في العالم في ساعة واحدة. وقالت الشركة في إشعار نشرته على حسابها الرسمي على منصة «وي تشات» للتواصل الاجتماعي، إن المشروع في مراحل تجريبية مبكرة، ويهدف إلى تطوير صاروخ يمكنه حمل ما يصل إلى 10 أطنان من البضائع في حاوية سعتها 120 متراً مكعباً.

وتتطلع سبيس إيبوك التي تتخذ من بكين مقراً لها إلى استخدام صاروخها «يوانشينغ-1» الذي أكمل العام الماضي اختبارات مصممة لقياس الاحتراق في المحرك واستعادته من مناطق فوق البحر.

وستجري الشركة اختبارات استخدام الصواريخ في خدمات التوصيل في المستقبل القريب، لكنها أشارت إلى أن تحقيق أهدافها لن يكون سهلاً على المدى القصير.