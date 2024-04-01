الامارات | متلازمة «أوسلر وويبر وريندو».. مضاعفاتها خطرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية لعلم الوراثة البشرية بأن متلازمة «أوسلر وويبر وريندو» تعني توسع الشعيرات النزيفي الوراثي، وهي عبارة عن اضطراب وراثي يؤدي إلى تشكل غير طبيعي في الأوعية الدموية في الجلد والأغشية المخاطية، وغالباً في بعض الأجهزة مثل الرئتين والكبد والدماغ. وأوضحت أن هذه المتلازمة، التي تمت تسميتها على أسماء الأطباء المكتشفين لها «أوسلر وويبر وريندو»، تحدث بسبب تغيرات طرأت على التركيب الجيني، مشيرة إلى أن هذه التغيرات يمكن أن تؤدي إلى حدوث مضاعفات خطرة تصل إلى حد الوفاة.

وتتمثل أعراض متلازمة أوسلر في نزيف الأنف المتكرر، وظهور نقاط حمراء على الأصابع والوجه، وفقر الدم، وتقيؤ الدم، ووجود براز في الدم، وتجلط الدم، واحتباس السوائل في الجسم.

ويتم تشخيص المتلازمة بواسطة اختبارات الدم، وإجراءات التصوير والتشخيص الجيني.

ولفتت الجمعية إلى أن متلازمة «أوسلر وويبر وريندو» لا يمكن علاجها سببياً، وإنما يمكن علاج الأعراض بواسطة الأدوية والإجراءات الجراحية.