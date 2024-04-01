الامارات | نيويورك تثور على النفايات.. قريباً ستصبح من التاريخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع ناطحات السحاب وسيارات الأجرة الصفراء، أصبحت القمامة جزءاً من المشهد العام في نيويورك، لكنّ هذه الأكوام المكدّسة من الأكياس السوداء التي تجذب الفئران في المدينة ستصبح قريباً من التاريخ.

وبدأت العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة وضع نظام لصناديق القمامة بهدف تنظيف شوارعها، استناداً إلى نماذج المدن الأوروبية، في ما وصفته السلطات المحلية بأنه «ثورة نفايات».

ومنذ بداية مارس الماضي، يُطلب من أكثر من 200 ألف مطعم ومتجر للمواد الغذائية وضع ما يقرب من ثلاثة مليارات طن من النفايات التي ينتجونها كل عام في صناديق القمامة.

أمّا السكان فأمامهم حتى عام 2026 للتكيف مع هذا النوع من الصناديق. وعلى غرار باريس ومدريد وبوينوس آيرس، أطلقت بلدية نيويورك برنامجها التجريبي في هارلم، وهي منطقة تقع شمال حي مانهاتن.

في المجمل، سيُخصص أكثر من 150 ألف نقطة وقوف سيارات للحاويات في أنحاء نيويورك، ما أثار مخاوف السكان في مدينة مزدحمة بالفعل، وسرعان ما تبددت المخاوف بعد النتائج الأولى للعملية.