3 مشروبات تعرضك لخطر الفشل الكلوي - احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكلى من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان، فهي مسؤولة عن تصفية الدم من الفضلات والسموم، وتنظيم ضغط الدم، والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

لكن، يمكن أن تسبب بعض المشروبات ضررا للكلى خلال شهر رمضان، ما يُعرضها لخطر الفشل الكلوي، وفقا لموقعي "verywellhealth"، وhindustantimes".

- المشروبات الغازية

تناول مشروبين من المشروبات الغازية يوميا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة مثل بنسبة 20%.

وحذرت دراسة نُشرت في مجلة "Kidney International" عام 2010، من مخاطر المشروبات الغازية على صحة الكلى.

وأوضحت أن المحتوي العالي من مركبات الكربون الهيدروفلورية الموجودة بها، تسبب ارتفاع مستويات حمض البوليك في الدم.

ولإزالة هذا الحمض من الدم، يجب على الكليتين أن تعملا بجهد أكبر، ما يؤدي إلى تلفها والإصابة بالفشل الكلوى على المدى الطويل.

بالإضافة إلى، تكون حصوات الكلى، وذلك لما تحتويه من كميات كبيرة من الفوسفور وحمض اليوريك.

- مشروبات الطاقة

التورين هو حمض أميني موجود في هذه المشروبات لتعزيز القدرة الرياضية، لكن الإفراط في استهلاكه يسبب ارتفاع مستوياته في الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن

كما تحتوي على كميات عالية من الكافيين، الذي يسبب تضييق الأوعية الدموية في الكلى، ما يقلل من تدفق الدم إليها.

- صودا الدايت

كشفت دراسة نشرت في المجلة السريرية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى عام 2010، أن النساء اللاتي شربن عبوتين أو أكثر من صودا الدايت يوميا انخفض لديهن معدل ترشيح الكلى بنسبة 30%.

كما تحتوي أيضا على نسبة عالية من السكر والفسفور، ما يؤدي إلى تلف الكلى مع مرور الوقت.

- أعراض الفشل الكلوى

وفقا لموقع "mayoclinic"، تتطور علامات مرض الكلى المزمن بمرور الوقت، خاصة إذا كان تلف الكلى يتقدم ببطء.

فمع فقدان وظائف الكلى، تبدأ السوائل أو فضلات الجسم أو الإلكتروليتات في التراكم، واعتمادا على مدى خطورة فقدان وظائف الكلى، تظهر أعراض خطيرة، مثل:

الغثيان.

القيء.

فقدان الشهية.

التعب والضعف.

الأرق.

الرغبة الشديدة في التبول.

تشنجات العضلات.

تورم القدمين والكاحلين.

جفاف وحكة الجلد.

ارتفاع ضغط الدم.

ضيق التنفس، إذا تراكمت السوائل في الرئتين.

ألم في الصدر، إذا تراكمت السوائل حول بطانة القلب.

- الأسباب

يحدث الفشل الكلوى عندما يؤدي مرض أو حالة ما إلى إضعاف وظائف الكلى، ما يتسبب في تفاقم تلف الكلى على مدار عدة أشهر أو سنوات.

وتشمل الأمراض والحالات التي تسبب مرض الكلى المزمن ما يلي:

مرض السكري من النوع الأول أو النوع الثاني.

ارتفاع ضغط الدم.

التهاب كبيبات الكلى، وهو التهاب يُصيب وحدات الترشيح بالكلية.

التهاب الكلية الخلالي، وهو التهاب في الأنابيب الكلوية والهياكل المحيطة بها.

مرض الكلى المتعدد الكيسات أو غيرها من أمراض الكلى الموروثة.

انسداد المسالك البولية لفترات طويلة، نتيجة لحالات مثل تضخم البروستاتا، وحصوات الكلى، وبعض أنواع السرطان.

الارتجاع المثاني الحالبي هو حالة مرضية تؤدي إلى عودة البول من المثانة إلى الكليتين.

عدوى الكلى المتكررة، والتي تسمى أيضا التهاب الحويضة والكلية.

- المضاعفات

يؤثر مرض الكلى المزمن على كل جزء من الجسم، وتشمل المضاعفات ما يلي:

احتباس السوائل، ما يؤدي إلى تورم الذراعين والساقين.

ارتفاع مفاجئ في مستويات البوتاسيوم في الدم "فرط بوتاسيوم الدم"، ما يضعف وظيفة القلب.

فقر دم.

أمراض القلب.

ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بكسور العظام.

انخفاض الدافع الجنسي، أو ضعف الانتصاب.

تلف الجهاز العصبي المركزي، والذي يسبب صعوبة في التركيز أو تغيرات في الشخصية.

التهاب التامور.

ضرر لا يمكن إصلاحه في الكليتين في المرحلة النهائية، ما يتطلب في النهاية إما غسيل الكلى أو زرع الكلى للبقاء على قيد الحياة.

- متي يجب زيارة الطبيب؟

الكشف المبكر عن مرض الكلى أمرا بالغ الأهمية لمنع تطوره إلى الفشل الكلوي، لذلك يجب على أي شخص يعاني أي أعراض مرض الكلى أن الذهاب للطبيب المختص فورا.

- طرق الوقاية

تجنب الإفراط في مسكنات الألم لفترة طويلة.

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة النشاط البدني معظم أيام الأسبوع.

الإقلاع عن التدخين، حيث يؤدي إلى إتلاف الكليتين.

لا تتناول الدواء لأكثر من المدة الموصى بها.

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