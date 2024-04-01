مشروب شائع يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد.. احذر تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يُشكل سرطان الكبد عبئا صحيا ثقيلا على العديد من الأشخاص، ويُضاف إلى عوامل الخطر المعروفة خطر جديد يتمثل في استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر.

دراسة تربط استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بسرطان الكبد

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "JAMA Network Open"، عن مخاطر جديدة لشرب المشروبات المحلاة بالسكر، خاصة بالنسبة للنساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

ووجدت الدراسة أن النساء في هذه المرحلة العمرية اللاتي يتناولن مشروبا واحدا أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميا يزداد لديهن خطر الإصابة بسرطان الكبد والوفاة، بسبب أمراض الكبد المزمنة، وفقا لموقعي "medicalnewstoday"، وmayoclinic".

وشملت الدراسة، ما يقرب من 99000 امرأة في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، وتم متابعة المشاركين لأكثر من 20 عامًا.

جمع الباحثون معلومات عن استهلاك المشاركين للمشروبات الغازية المحلاة بالسكر ومشروبات الفاكهة، باستثناء عصير الفاكهة، على مدى 3 سنوات.

وقسموا المشاركين إلى 3 مجموعات:

3 أكواب أو أقل شهريا.

ما بين 1 إلى 6 أكواب في الأسبوع.

كوب أو أكثر يوميا.

وتابع الباحثون حالات الإصابة بسرطان الكبد والوفاة بسبب أمراض الكبد المزمنة خلال هذه الفترة، مع الانبتباه إلى عوامل أخرى مثل التدخين والسمنة وقلة النشاط البدني.

وأظهرت دراسة حديثة أن الإفراط في تناول المشروبات المحلاة بالسكر قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الكبد والوفاة بسبب أمراض الكبد المزمنة.

فقد وجدت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا مشروبا أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميا، كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد، مقارنة بالمشاركين الذين تناولوا ثلاثة أو أقل من المشروبات المحلاة بالسكر شهريا.

طبيب يُعلق على مخاطر المشروبات المحلاة بالسكر على الكبد

علق الدكتور ديفيد جربر، الجراح ورئيس قسم جراحة زراعة البطن في كلية الطب بجامعة نورث كارولينا، على نتائج الدراسة التي ربطت شرب المشروبات الغازية بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد.

وأوضح الدكتور جربر أن نظامنا الغذائي يلعب دورا رئيسيا في صحتنا العامة، لكن معظم الناس لا يدركون العلاقة بين استهلاك السكريات وأمراض الكبد.

وأشار إلى أن، التركيز ينصب عادة على مخاطر السمنة والسكرى وارتفاع ضغط الدم، بينما لا يلقى اهتماما كاف بأمراض الكبد.

- أعراض سرطان الكبد

فقدان الوزن غير المبرر.

فقدان الشهية.

ألم في الجزء العلوي من البطن.

الغثيان.

الضعف العام.

التعب.

انتفاخ البطن.

تغير لون البشرة.

بياض العين إلى اللون الأصفر "اليرقان".

براز أبيض طباشيري.

- الأسباب

يحدث سرطان الكبد عندما تطور خلايا الكبد تغيرات أو طفرات في الحمض النووي الخاص بها، وهو المادة التي توفر التعليمات لكل عملية كيميائية في جسمك.

طفرات الحمض النووي تسبب تغييرات في هذه التعليمات، لذا، تبدأ الخلايا في النمو بشكل خارج عن السيطرة وتشكل في النهاية ورما أو كتلة من الخلايا السرطانية.

- المضاعفات

الإصابة المزمنة بفيروس التهاب الكبد B أو C.

التليف الكبدي.

الإصابة بسرطان الكبد.

مرض السكري.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

- طرق الوقاية

الحد من استهلاك الكحول.

اتباع نظام غذائي غني بالألياف الغذائية والخضروات والفاكهة.

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الحصول على التطعيم ضد التهاب الكبد B.

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