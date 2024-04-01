الامارات | «بلازو للضيافة» يستعد لإطلاق شركة إنتاج تجمع نجوم العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلازو للضيافة» يستعد لإطلاق شركة إنتاج تجمع نجوم العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة طموحة، يستعد المديرالتنفيذي والشريك في فندق بلازو فرزاتشي دبي ومؤسس بلازو للضيافة، منذر درويش، لإطلاق شركة إنتاج تهدف إلى إحداث ثورة في صناعة الترفيه والإعلام. من المتوقع أن تستفيد الشركة الجديدة من شبكة علاقات الواسعة مع نخبة من مشاهير ونجوم العالم، ما يعزز من مكانتها في السوق ويوفر فرصًا فريدة لإنتاج محتوى مبتكر يلبي تطلعات الجمهور العالمي. تعتمد على تجميع نجوم العالم، تهدف في تقديم محتوى ترفيهي متميز للجماهير العالمية. ومع إطلاق الشركة الجديدة، تتطلع الشركة الى ترسيخ مكانتها في الشرق الأوسط كمركز رائد للإبداع والإنتاج الفني على المستوى العالم. ويأمل منذر درويش في أن تكون الشركة الجديدة محوراً للإبداع والتميز في صناعة الترفيه. وبالتعاون مع نجوم العالم، ستقدم الشركة مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والإنتاجية التي تستهدف الجماهير العالمية بشكل عام. حيث صرح منذر «نحن نسعى إلى تغيير مفهوم الترفيه والإنتاج عبر دمج المواهب العالمية في مشاريعنا الفنية، كما ملتزمون بتقديم محتوى فني مبتكر ومتميز يلهم ويسلي الجماهير حول العالم.» ومن المتوقع أن تشمل مشاريع الشركة الجديدة مختلف الأنواع الفنية، بما في ذلك الأفلام السينمائية، والمسلسلات التلفزيونية، والبرامج الوثائقية، والأعمال الموسيقية. ومن المؤمل أن تلعب هذه الشركة دوراً بارزاً في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية لصناعة الفن والإبداع. من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل أكثر تحديداً حول مشاريع الشركة الجديدة في الأشهر القادمة.

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