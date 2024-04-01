الامارات | الأمن المصري يتدخل لإنقاذ "المريض الضخم" المحبوس في بيته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدخلت وزارة الداخلية المصرية لنقل مريض يعاني من السمنة المفرطة ويصعب تحركه من منزله إلى المستشفى.

وذكرت الوزارة أن مديرية أمن ⁧الإسكندرية شمال البلاد تلقت بلاغًا ⁩بتعذر نقل أحد المواطنين، والمقيم بمنطقة باب شرق، إلى المستشفى لتلقي العلاج نظراً لمعاناته من حالة مرضية صعبة.

وتبين أن المواطن يعاني من سمنة مفرطة وأمراض بالقلب تحبسانه في بيته وغير قادر على الحركة لضخامة وزنه.

‏وتابعت الوزارة أن قوات الحماية المدنية بالإسكندرية انتقلت لمنزل المواطن ونجحت في نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وقبل سنوات، اضطرت فرق إدارة الحماية المدنية المصرية لهدم شرفة منزل بأحد المساكن في حلوان، وإحضار رافعة لنقل مريض يزن نحو 350 كلغ، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان المواطن المصري محمود ماضي أبو زيد قد استغاث باللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، طالبا نقله للمستشفى للعلاج من مرض داء الفيل الذي يعاني منه وأدى لزيادة بالغة في وزنه، بلغت 350 كلغ.

وقرر المحافظ نقل المريض للمستشفى مهما تكلف الأمر، واضطرت السلطات لتحطيم شرفة منزله لإخراجه عبر رافعة ومنها إلى سيارة الإسعاف التي أقلته لمستشفى شبرا العام شمال القاهرة.