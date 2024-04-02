الامارات | مسلسلات رمضانية تفتح «الملف الشائك».. الأمراض النفسية على الشاشات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دراما شهر رمضان هذا العام اتجاه عدد من الأعمال لتسليط الضوء على موضوعات اجتماعية وإنسانية مختلفة، وبعضها شائك ومسكوت عنه، ومن بينها التطرق للإصابة ببعض الأمراض النفسية والعصبية التي تصيب الإنسان، وتؤثر في تفاعله مع المجتمع حوله، وتتسبب في الكثير من المشاكل له وللمحيطين به، وذلك بهدف توعية المجتمع بهذه الأمراض، وكيفية التعامل معها، وأهمية علاجها مبكراً قبل أن تتفاقم، وتأكيد أن العلاج النفسي والعصبي ليس وصمة تحتاج إلى إخفائها.

وسلط مسلسل «إمبراطورية م»، الضوء على مرض اضطراب ثنائي القطب Bipolar، من خلال شخصية «مادي» التي تقوم بها الفنانة الشابة مايان السيد، والتي تعاني هذا المرض، ويؤثر بشكل واضح في علاقتها بالمحيطين بها، إذ يتسبب هذا المرض في تقلبات مزاجية ما بين الهوس والهوس الخفيف، والاكتئاب.

وتشمل نوبات الهوس والهوس الخفيف ثلاثة أو أكثر من الأعراض التالية: التفاؤل، زيادة النشاط والطاقة، الشعور المبالغ فيه بالثقة بالنفس، انخفاض الحاجة إلى النوم، ثرثرة غير عادية، تسارع الأفكار، التشتت. أما نوبات الاكتئاب فيزيد الشعور فيها بالحزن أو اليأس وفقدان الاهتمام وفقدان الاستمتاع بمعظم الأنشطة.

«لبنى» تعاني

المرض نفسه، تناوله مسلسل «عتبات البهجة» الذي شهد عودة الفنان يحيى الفخراني إلى الدراما بعد توقف، إذ تعاني لبنى (تقوم بدورها الفنانة صفاء الطوخي)، مرض اضطراب ثنائي القطب، وينعكس ذلك على تعاملها مع أصدقائها والمحيطين بها، خصوصاً أنها تهمل تناول العلاج بشكل منتظم.

ويبرز تأثير المرض في سلوك الإنسان ومع أهله عندما تكشف لها ابنتها التي تعيش في الخارج عن رفضها زيارة بلدها ورؤية أمها حتى لا يتعرض أبناؤها للصدمة عندما يشاهدون جدتهم وهي تعاني نوبات المرض المتفاقمة نتيجة لإهمالها تناول العلاج.

اضطرابات

ويشير مسلسل «لحظة غضب» إلى مدى خطورة نوبات الغضب، وما يمكن أن تسببه من اضطرابات نفسية وتصرفات خطرة، إذ قتلت بطلة العمل الفنانة صبا مبارك زوجها بعد أن استفزها بانتقاداته الحادة لها.

بينما يتناول مسلسل «تل الراهب» الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رياض مرض الوسواس القهري أو الرهاب، وكيف يؤثر في المريض ومراحل المرض وأهمية العلاج حتى يستعيد المريض حالته الطبيعية.

وتطرقت أعمال درامية في رمضان الحالي لأمراض جسدية، منها مسلسل «نقطة انتهى» الذي يلعب بطولته الفنان عابد فهد. وتدور أحداثه في إطار قالب بوليسي، حول صيدلي يعاني مرض «باركنسون» الذي يؤثر في جهازه العصبي، ويسعى جاهداً لإخفاء معالم جريمته التي ارتكبها عن طريق الخطأ بحق شقيق زوجته، في وقت تسعى فيه الأخيرة لاكتشاف الظروف التي أدت لاختفاء شقيقها. وتناول مسلسل «صلة رحم»، الذي عرض في النصف الأول من رمضان، قضية شائكة وهي تأجير الأرحام والإجهاض، ما أثار حالة من الجدل بين الجمهور ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال قصة شخصية حسام الذي يجسّد شخصيته الفنان إياد نصار، الذي يسعى إلى تحقيق حلم زوجته في الإنجاب من خلال تأجير رحم امرأة، والبحث عن امرأة تتوافر فيها المواصفات المطلوبة.

قرار عاجل

تبدأ أحداث مسلسل «دون سابق إنذار»، الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من رمضان، عندما تلد ليلى (تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد) في مستشفى حكومي، وتلاحظ بعض البقع الغريبة على جسد ابنها علي، فتتوجه مع زوجها الذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين إلى الطبيب لإجراء فحوص، وتظهر النتائج أن الطفل مصاب بسرطان الدم، فيقرر الزوجان اتخاذ قرار عاجل بإجراء عملية نقل نقي العظم له.