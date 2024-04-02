الامارات | أرخص رحلات الطيران.. بمعاونة الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد «كاياك» أحدث شركة تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي في محاولة لجعل تخطيط العطلات أسهل، إذ أدخلت آلية جديدة مستندة إلى «تشات جي بي تي» للعثور على أرخص رحلات الطيران الممكنة.

ويقول محرك بحث السفريات إن أي شخص عثر على رحلة طيران عبر الإنترنت يمكنه استخدام آليتها الجديدة، التي تسمى «برايس تشيك» (التحقق من الأسعار) بسرعة لمعرفة ما إذا كان هناك بديل أرخص لهذا المسار قبل الحجز.

وتقوم العملية على التقاط صورة شاشة للموقع الذي عثرت عليه على رحلة الطيران، وتحميلها إلى تطبيق «كاياك»، مثلما تحمل وتشارك الصور على «واتس أب» أو أي تطبيق محادثة آخر. ويمكن فعل هذا بنقرات بسيطة على الشاشة.

ويعتقد باحثو السياحة أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً مهماً على نحو متزايد في كل مجالات صناعة السفر.