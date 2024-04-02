الامارات | الأميرة «أيكو»: اتخذت خطوتي الأولى عضواً عاملاً في المجتمع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت الأميرة «أيكو»، الابنة الوحيدة لإمبراطور اليابان ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو، أمس، أول أيام عملها في جمعية الصليب الأحمر اليابانية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الأميرة بدأت العمل كموظفة متعاقدة، وستعيّن في قسم يركز على تدريب المتطوعين، وفقاً لوكالة البلاط الإمبراطوري اليابانية.

وقالت الأميرة للصحافيين ووسائل الإعلام في مقر الصليب الأحمر في حي ميناتو بالعاصمة طوكيو: «أشعر بالسعادة، ولكني أشعر بالامتنان أيضاً لأنني اتخذت خطوتي الأولى عضواً عاملاً في المجتمع».

وكانت الأميرة واحدة من ثمانية موظفين جدد بدأوا عملهم في المقر، أمس.

يشار إلى أن الأميرة، التي تبلغ من العمر 22 عاماً، تخرجت أخيراً في الجامعة، بعد إنهاء دراستها للغة اليابانية والآداب، وبدت متأنقة في حفل التخرج، وكانت ترتدي الزي الياباني التقليدي.