الامارات | الغاليريا جزيرة الماريه يقدم لضيوفه «العيدية» بلمسة عصرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفي الغاليريا جزيرة الماريه باقتراب عيد الفطر على نحو مميز، إذ ستُتاح لضيوفه فرصة الاستمتاع بتقليد «العيدية» بلمسة عصرية من خلال بطاقة هدايا لاستخدامها في التسوق والترفيه أو تناول الطعام في وجهات الغاليريا المتنوعة.

وسيحظى الضيوف الذين يحصلون على «العيدية» بفرصة التسوق في متاجر التجزئة المفضلة لديهم أو تناول أشهى المأكولات أو الاستمتاع بعالم من التسلية والمرح في الوجهات الترفيهية العديدة التي يزخر بها الغاليريا، إذ سيكون بمقدورهم بعد شراء بطاقة الهدايا استخدام «العيدية» في أي وجهة في الغاليريا.