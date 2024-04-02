الامارات | «بلازو للضيافة» يستعد لإطلاق شركة إنتاج تجمع نجوم العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة طموحة، يستعد المدير التنفيذي والشريك في فندق بلازو فيرساتشي دبي ومؤسس بلازو للضيافة، منذر درويش، لإطلاق شركة إنتاج تهدف إلى إحداث ثورة في صناعة الترفيه والإعلام.

من المتوقع أن تستفيد الشركة الجديدة من شبكة علاقات واسعة مع نخبة مشاهير ونجوم العالم، ما يعزز من مكانتها في السوق، ويوفر فرصاً فريدة لإنتاج محتوى مبتكر يلبي تطلعات الجمهور، وتقديم محتوى ترفيهي متميز للجماهير العالمية.

ويسعى إطلاق الشركة الجديدة، إلى ترسيخ مكانتها في الشرق الأوسط كمركز رائد للإبداع والإنتاج الفني على مستوى العالم.

ويأمل منذر درويش أن تكون الشركة الجديدة محوراً للإبداع والتميز في صناعة الترفيه. وبالتعاون مع نجوم العالم، ستقدم الشركة مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والإنتاجية التي تستهدف الجماهير العالمية بشكل عام.

حيث صرح منذر «نحن نسعى إلى تغيير مفهوم الترفيه والإنتاج عبر دمج المواهب العالمية في مشاريعنا الفنية، كما أننا ملتزمون تقديم محتوى فني مبتكر ومتميز يلهم ويسلي الجماهير حول العالم».

ومن المتوقع أن تشمل مشاريع الشركة الجديدة مختلف الأنواع الفنية، بما في ذلك الأفلام السينمائية، والمسلسلات التلفزيونية، والبرامج الوثائقية، والأعمال الموسيقية. ومن المؤمل أن تلعب هذه الشركة دوراً بارزاً في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية لصناعة الفن والإبداع.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل أكثر تحديداً حول مشاريع الشركة الجديدة في الأشهر المقبلة.