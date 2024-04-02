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الامارات | نور رمضان والقبة الأيقونية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نور رمضان والقبة الأيقونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زينة وعناقيد نور وأجواء تراثية أصيلة، حتى في قطعة تنتمي إلى المستقبل، مدينة إكسبو.. هكذا تبدو مشاهد الشهر الفضيل في دبي، حيث قبة الوصل الأيقونية التي أبهرت العالم، والحي الرمضاني الذي يحتفي بأجواء الشهر الكريم، وتفاصيل الزمن الجميل، بداية من مدفع الإفطار، مروراً بالجدول الحافل بالفعاليات التقليدية التي تأخذ زوار الوجهة في رحلة يومية بين عادات متوارثة منذ أزمنة بعيدة يتمسك بها أهل الإمارات، ويجسدونها أمام ضيوفهم من كل مكان، وصولاً إلى الأمسيات التي تضيئها أحاديث السمر والموسيقى والبهجة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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