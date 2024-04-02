الامارات | «دبا الحصن» يشارك في توزيع الإفطار الرمضاني

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شكرا لقرائتكم خبر عن «دبا الحصن» يشارك في توزيع الإفطار الرمضاني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام مجلس مدينة دبا الحصن، التابع لدائرة شؤون الضواحي، بتنظيم فعاليته الخيرية في تعاون مشترك مع جمعية الشارقة الخيرية ومركز شرطة دبا الحصن الشامل، وتمثلت في توزيع وجبات إفطار الصائم.
وتفصيلاً تمت المبادرة بالتنسيق الوثيق بين مجلس مدينة دبا الحصن، وجمعية الشارقة الخيرية، ومركز شرطة دبا الحصن الشامل، بهدف تعزيز قيم التكافل والعطاء التي رسخها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تعزيز روح المحبة والتكافل في المجتمع المحلي.
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