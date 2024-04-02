الامارات | فيلم «غودزيلا x كونغ» يتصدّر شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فيلم «غودزيلا x كونغ: ذي نيو امباير» شباك التذاكر في أميركا الشمالية في أول أسبوع يُعرَض فيه، بحسب تقديرات أعلنتها، أول من أمس، شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي يتّحد فيه الوحش العملاق والغوريلا، لمواجهة خطر يهدّد وجودهما، إيرادات بـ80 مليون دولار.

واعتبر المحلل ديفيد أ. غروس أنّ هذه النتيجة «مذهلة».

وحلَّ ثانياً فيلم «غوستباسترز: فروزن إمباير» مع إيرادات بـ15.7 مليون دولار.

وتراجع إلى المرتبة الثالثة فيلم الخيال العلمي «دون: بارت تو» محققاً إيرادات بـ11.1 مليون دولار في خامس أسبوع له.

وتدور قصة الفيلم الذي يمتد على أكثر من ساعتين ونصف الساعة، حول الحرب والصمود في كوكب تكسوه الرمال وهو غير صالح للعيش.

وتراجع إلى المركز الرابع فيلم الكوميديا والفنون القتالية «كونغ فو باندا 4» من إنتاج «يونيفرسال» و«دريم ووركس أنيميشن»، مع عائدات بلغت 10.2 ملايين دولار.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب «إيماكولت» الذي تدور أحداثه حول راهبة في دير إيطالي. وحقق فيلم الرعب هذا إيرادات بـ3.3 ملايين دولار.

وتالياً بقية ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية:

. «تيلو سكوير» 2.5 مليون دولار.

. «آرثر ذي كينغ» 2.4 مليون دولار.

. «لايت نايت ويذ ذي ديفل» 2.2 مليون دولار.

. «كرو» 1.7 مليون دولار.

. «إيماجينيري» 1.4 مليون دولار.