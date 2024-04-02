الامارات | فيديو يوثق حادث مروع في بورسعيد المصرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقى 4 أشخاص مصرعهم، نتيجة حادث دهس سيارة طائشة وقع مساء أمس، بمحافظة بورسعيد شمال شرق القاهرة، وذلك كما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وأخطرت هيئة الإسعاف بـمحافظة بورسعيد بمصرع 4 أشخاص بحادث دهس سيارة طائشة، وعلي الفور جري الدفع بـ 3 سيارات لنقل الجثث والمصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، ولكن لقي الجميع مصرعهم فور وصولهم المستشفى، وتم نقل الجثامين للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم ضبط المتهم والذي تبين أنه طالب بكلية الحقوق، وتسبب في مصرع وإصابة طلاب وأخرين، وما زال التحقيق مستمر من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب الواقعه، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات.

ونشرت صحيفة "المصري اليوم" مقطع فيديو للحادث الذي كشف أن سيارة طائشة مسرعة جاءت بجانب الضحايا بسرعة جنونية لتصدم الطالبين اللذان لقيا مصرعمها على الفور، وصدمت كذلك زميلهما والذي توفى فور وصوله للمستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد تلقت بلاغا بالحادث وتمكنت من خلال كاميرات المراقبة من ضبط سائق السيارة والذي تبين طالب بكلية الحقوق، ولا تزال التحقيقات جارية.