الامارات | العــيد فـي مدينة إكسبو دبي.. عروض آسرة ومرح للكبار والصغار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم مدينة إكسبو دبي فعاليات منوعة لجميع أفراد العائلة في الإجازة الفصلية لطلبة المدارس وعطلة عيد الفطر السعيد، وتوفر فرصة للاستمتاع بالأجواء العائلية والعروض الآسرة تحت قبة الوصل.

وتستمر فعاليات «حيّ رمضان» حتى 14 أبريل الجاري مع عروض ساحة الوصل الآسرة والألعاب المميزة مع «ماجيك بلانيت» في ساحة العيد والمغامرة مع «مونستر إنفليتبل»، أكبر لعبة مطاطية منفوخة في العالم، وهي حلبة حافلة بالمرح والترفيه للكبار والصغار.

كما يقدم جناح المرأة طوال فترة الإجازة الفصلية أنشطة تجمع المعرفة والمرح للأطفال من عمر خمس سنوات حتى 12 سنة، إذ يزخر كل يوم بورش عملية وتجارب غنية من الفنون والحرف اليدوية والمغامرات الخارجية.

وتستمر الوجهات المميزة في مدينة إكسبو دبي باستقبال الزوار لعيش تجارب غنية وممتعة في جناحي تيرا وألف، وجناح المرأة وأجنحة قصص أمم وحديقة الثريا.

ويستعد مسجد مدينة إكسبو لاستقبال الزوار لأداء صلاة العيد صباح أول أيام عيد الفطر السعيد، فيما تقدم مطاعم مدينة إكسبو دبي وجبات مجانية للصغار من عمر 12 عاماً فما دون مقابل كل وجبة يتم شراؤها للكبار في 12 وجهة من وجهات تناول الطعام في كل أنحاء المدينة.

يشار إلى أن «حي رمضان» في مدينة إكسبو من أبرز الفعاليات ضمن حملة «رمضان في دبي»، ويعد «مدفع رمضان» من أبرز وأهم التقاليد الرمضانية التي تستقطب زوار «الحي» من كل الجنسيات، إذ تستضيف مدينة إكسبو دبي مدفع رمضان الرئيس بالشراكة مع شرطة دبي وبدعم من مؤسسة دبي للإعلام، حيث يجتمع عدد كبير من الزوار من الكبار والصغار قبيل أذان المغرب كل مساء لمتابعة إطلاق المدفع الرمضاني، لينتقلوا بعدها لتناول طعام الإفطار في واحد من المطاعم التي تقدم وجبات إفطار وسحور متنوعة في أنحاء مدينة إكسبو طوال أيام الشهر الفضيل.

احتفاء بالإبداع

تحتفي مدينة إكسبو دبي عبر قائمة من العروض التعليمية والثقافية والترفيهية بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة. وعبر إرث «إكسبو 2020 دبي» تواصل المدينة تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معاً على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

. يستعد مسجد مدينة إكسبو لاستقبال الزوار لأداء صلاة العيد صباح أول أيام عيد الفطر السعيد.