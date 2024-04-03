الامارات | أذن بشرية اصطناعية بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بفضل تقنيات الطباعة الإلكترونية ثلاثية الأبعاد ودراسات متخصصة في الطب والهندسة، نجح فريق من الباحثين في الولايات المتحدة في صنع أذن بشرية اصطناعية تبدو طبيعية من حيث الشكل والملمس.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Acta Biomaterialia، توفر الأذن الاصطناعية بديلاً مثالياً لمن يعانون مشكلات خلقية في الأذن أو فقدوا أذنهم خلال حوادث في مراحل عمرية لاحقة.

وقال المتخصص في مجال جراحات التجميل في مركز ويل كورنيل الطبي بالولايات المتحدة، الطبيب جاسون سبكتور: إن «إعادة بناء الأذن يتطلب جراحات عديدة وقدراً كبيراً من الدقة والمهارة الطبية المهنية». وأضاف للموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص في الأبحاث الطبية «هذه التقنية الجديدة تتيح في نهاية المطاف خياراً يبدو طبيعياً بالنسبة للآلاف الذين يحتاجون إلى جراحات لعلاج تشوهات الأذن الخارجية».