الامارات | لا تهدروا نقودكم.. الوجبات الصحية تغني عن المكملات الغذائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمثل الفيتامينات والمكملات الغذائية صناعة مهمة في الولايات المتحدة، إذ ينفق الأميركيون نحو 45 مليار دولار، من بين أكثر من 177 مليار دولار ينفقها البشر حول العالم على العقاقير والمساحيق وغيرهما من أشكال المكملات التي تهدف إلى تحسين الصحة.

وتشير الدراسات إلى أن زهاء 59 مليون أميركي يتناولون شكلاً من أشكال الفيتامينات أو المكملات، وينفقون على هذه المواد نحو 510 دولارات سنوياً في المتوسط. ولكن خبراء في مجال الغذاء أعربوا عن اعتقادهم أن ذلك يُعدّ إهداراً للمال.

وقال الطبيب ماثيو سيلفيس من مركز صحة الأسرة وطب المجتمع بولاية بنسلفانيا الأميركية: إن تناول وجبة متوازنة يوفر كل المواد الغذائية التي يحتاج إليها الشخص العادي للحفاظ على صحته. وأضاف: «إذا تناولت وجبة متوازنة تحتوي على الخضراوات والفواكه وغيرهما من أشكال الغذاء، فإنك لست بحاجة إلى أي عقاقير تحتوي على مكملات غذائية».