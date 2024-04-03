الامارات | مكتبة محمد بن راشد تستقطب 30 ألف زائر في شهر القراءة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت سلسلة الفعاليات والمبادرات التي نظمتها مكتبة محمد بن راشد على مدار شهر القراءة (مارس الماضي)، في استقطاب نحو 30 ألف زائر، بالإضافة إلى توزيع 3000 كتاب على الأيتام.

وحرصت مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر القراءة، على تنظيم العديد من الفعاليات الثرية وإطلاق المبادرات والبرامج التي تستهدف جميع الفئات العمرية، بهدف تشجيع روح القراءة.

ومع إطلاق «أجندة دبي الاجتماعية 33» استضافت المكتبة جلسة نقاشية بعنوان «لعلاقات أطول عمراً»، سلطت الضوء على دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك.

ونظمت المكتبة بالشراكة مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ملتقى «التكنولوجيا وثقافة الغد»، بمشاركة خبراء وباحثين لمناقشة تأثير التكنولوجيا على الثقافة والتراث.

وفي إطار رؤيتها لدعم الأجيال الجديدة، عملت المكتبة على تخصيص فعاليات وجلسات تدعم أعمالهم وتلبي تطلعاتهم، من بينها أمسية قرائية للكُتاب الإماراتيين الشباب لعرض إصداراتهم وأعمالهم الأدبية. كما احتفت مكتبة محمد بن راشد بيوم الطفل الإماراتي تحت شعار «حق الحماية» عبر فعاليات بمشاركة مجموعة من الكُتاب الإماراتيين الأطفال، إلى جانب تنظيم المكتبة برنامجاً ثرياً لتوعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل بما يدعم نموه في بيئة صحية وآمنة.

كما نظمت المكتبة العديد من الجلسات الحوارية والشعرية، من بينها مناقشة كتاب «رسائل من القرآن» لعزة سليمان، ورواية «سلام من باطن الأرض» بالتعاون مع نادي كتاب، بالإضافة إلى جلسة المرموم التي وثقت تدشين محمية المرموم الصحراوية، وأخرى تناولت أدب الرحلات.

واحتفت المكتبة باليوم العالمي للشعر من خلال إضاءات على حياة الشاعر محمود درويش، ومسيرته الأدبية المليئة بالإنجازات.

وشاركت مكتبة محمد بن راشد، خلال مارس الماضي، في فعاليات المهرجان الدولي للمكتبات والتكنولوجيا في تركيا، الذي نُظم تحت شعار «مفتاح المستقبل الرقمي.. المكتبات الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي».

وهدفت المشاركة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعملي مع المكتبات ومراكز المعلومات ودور المحفوظات على المستوى العالمي، وتبادل المعلومات التقنية وربطها بمجال علم المكتبات بشكل وثيق، والتواصل المباشر مع المؤسسات ذات الصلة بالمكتبات العامة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

واستعرضت المكتبة أحدث تقنياتها وابتكاراتها من خلال مقطع فيديو تضمن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي المدمج في منظومتها التكنولوجية المتطورة، وأبرز الخدمات الذكية المتاحة بين أروقتها في خطوة نوعية نحو تعزيز تجربة القرّاء وسهولة الوصول إلى المحتوى المعرفي بشكل غير مسبوق.

تعزيز الشغف بالمعرفة

بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»، وضمن مبادرة «عالم يقرأ»، أهدت مكتبة محمد بن راشد بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وقرية العائلة للأيتام في دبي، نحو 3000 كتاب لعدد من الأيتام والشباب، انطلاقاً من رسالتها وإيمانها بأهمية المساهمة في برامج المسؤولية المجتمعية، وبما يدعم تعزيز الشغف بالمعرفة وحب القراءة لدى الجميع.

. في إطار رؤيتها لدعم الأجيال الجديدة عملت المكتبة على تخصيص جلسات تدعم أعمالهم.