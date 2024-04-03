الامارات | «مطارات دبي» تزرع دوار الشمس و«الأمل».. للتوعية بالتوحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد (الذي يصادف الثاني من أبريل)، نظمت مطارات دبي، الجهة المشغلة لأكبر مطار دولي في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، فعالية خاصة بالتعاون مع مركز دبي للتوحد، للتوعية وتمكين الأشخاص من ذوي التوحد من الحصول على تجربة سفر سلسة تناسب احتياجاتهم.

وشملت الفعالية التي نظمت في حدائق مركز دبي للتوحد، زراعة بذور دوار الشمس، رمزاً للأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل لذوي التوحد، وبمشاركة عدد من الأطفال وعائلاتهم. وهدفت الفعالية إلى رفع مستوى الوعي حول مرض التوحد وتسليط الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها مطارات دبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لتوفير بيئة سفر أكثر سلاسة وشمولية لجميع الضيوف المسافرين عبر مطار دبي الدولي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، ماجد الجوكر: «نلتزم بتوفير رحلة سفر شاملة لكل ضيف، لأننا ندرك أننا جميعاً نرى العالم بمنظور مختلف. ومن خلال المسارات المخصصة، والتطوير المستمر للمنتجات والخدمات الجديدة، وتعاوننا المستمر مع مركز دبي للتوحد، فإننا نعمل بنشاط على تشكيل تجربة مطار سهلة ومرحبة بالجميع».

وأضاف: «تأتي هذه المبادرة في إطار التزام مطارات دبي بدعم رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، التي تهدف إلى جعل الإمارة وجهة صديقة لأصحاب الهمم».

ويتبنى مطار دبي الدولي مجموعة من المبادرات التي تستهدف أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات المرئية وغير المرئية. وتشمل هذه المبادرات توفير مخطط شامل لاستعدادات ما قبل السفر، إلى جانب منحهم الأولوية عند مكاتب تسجيل الوصول ومراقبة الجوازات ونقاط التفتيش الأمنية وعند الصعود إلى الطائرة، حيث يمكن الاستفادة من جميع هذه المزايا عند إظهار شريط دوار الشمس.

من جهته قال مدير عام مركز دبي للتوحد، محمد العمادي: «نشكر مطارات دبي على مشاركتها أطفالنا نشاط زراعة زهور دوار الشمس للاحتفاء باليوم العالمي للتوحد، وتهدف هذه الخطوة لرفع مستوى الوعي باضطراب التوحد، كما أنها ترمز لجهودنا الجماعية لبناء مجتمع شامل يحتضن ويمكّن الأفراد ذوي التوحد».

وقام المشاركون في الفعالية الذين يمثلون جهات عدة بزراعة زهور دوار الشمس، ما يعكس الالتزام المشترك بخلق بيئة أكثر شمولاً للأفراد المصابين بالتوحد وأسرهم.

يُذكر أن مطار دبي الدولي هو أول مطار دولي في العالم يحصل على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد من قبل مركز دبي للتوحد في نوفمبر 2022.

ماجد الجوكر:

نلتزم بتوفير رحلة سفر شاملة لكل ضيف، لأننا ندرك أننا جميعاً نرى العالم بمنظور مختلف.