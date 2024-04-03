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الامارات | خطوات عائلية إلى المسجد

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطوات عائلية إلى جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، لأداء صلاتي العشاء والتراويح خلال شهر رمضان المبارك، وإحياء ليله - بعد صوم نهاره - على وقع آيات الذكر الحكيم، والتماس نفحات الشهر الفضيل الذي يوشك على الرحيل عمّا قريب، بعد أيام معدودات، يتحرى فيها الصائمون القائمون الليلة التي هي خير من ألف شهر.. ليلة القدر.

يشار إلى أن جامع الشيخ زايد الكبير يجتذب أعداداً غفيرة خلال رمضان، إذ استقبل 570 ألفاً و113 مرتاداً خلال النصف الأول من الشهر المبارك، من بينهم عدد كبير من المصلين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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