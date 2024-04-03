الامارات | وجهات السعادة في دبي خلال العيد.. من القرية العالمية حتى وايلد وادي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بداية من القرية العالمية، مروراً بدبي باركس آند ريزورتس، وصولاً إلى حديقة وايلد وادي المائية وذا جرين بلانيت دبي، تتعدد وجهات الفرح في دبي خلال عيد الفطر المبارك، والتي تعد زوارها بأوقات حافلة بالمرح والأنشطة الترفيهية المتنوعة والفعاليات الحصرية، خلال الفترة من التاسع إلى الـ14 من أبريل الجاري.

وستتحول القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة خلال فترة عيد الفطر المبارك، إلى وجهة غامرة ستكتسي بأجواء العيد والديكورات والزينة، إذ سيكون الزوار على موعد مع استكشاف «سوق روائع العيد» الذي يوفر تشكيلة من هدايا العيد، والاستمتاع بألذ المأكولات في أكثر من 250 من المطاعم وأكشاك المأكولات الشعبية وعربات المأكولات والمقاهي المنتشرة في جميع أنحاء الوجهة.

وسيستمتع الضيوف احتفالاً بأجواء العيد، بالألعاب النارية يومياً في تمام التاسعة مساءً، والتعرف إلى أكثر من 200 من العروض الثقافية والترفيهية يومياً. ولمزيد من الحماس، يمكن للضيوف التوجه إلى منطقة كرنفال التي تزخر بأكثر من 195 من جولات الركوب وألعاب المهارة، أو زيارة منطقة ميني وورلد الجديدة في نيون جالاكسي ومنطقة التحدي التي تضم بدورها خمس مناطق حماسية تشمل 10 تحديات مملوءة بالتجارب والمغامرات الترفيهية المناسبة للصغار والكبار.

أجواء مميزة

وسترحب دبي باركس آند ريزورتس، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، بضيوفها للاحتفال بأجواء العيد المميزة، والاستمتاع بألعاب الركوب الحماسية والوجهات الترفيهية الفريدة من نوعها وعروض الإقامة التي تتيح جميعها أوقاتاً حافلة بالمرح والمتعة لجميع أفراد العائلة.

وستحتضن منطقة ريفرلاند دبي، من 10 حتى 12 الجاري مجموعة من العروض والأنشطة الحماسية والتي سيحظى فيها الضيوف بأوقات استثنائية. وسيزدان أول و ثاني أيام عيد الفطر المبارك بعروض الألعاب النارية التي سترسم لوحة بديعة في الأفق، فضلاً عن عرض الليزر اليومي الذي سينير سماء الوجهة بأضوائه البراقة. كما سيستمتع الضيوف بعرض «ديناصور مانيا» الحي، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي سينظم يومياً طوال فترة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة الثامنة مساءً. وسيرحب موشنجيت دبي، الذي يعد أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، بضيوفه للاستمتاع بالعرض الهوليوودي الجديد «هوليوود دريمز» في أول أيام العيد، وفرصة استكشاف 29 من ألعاب الركوب الحماسية والوجهات الفريدة من نوعها، والتجارب الترفيهية المستوحاة من أشهر أفلام هوليوود.

إطلالات خلابة

وسيستمتع ضيوف حديقة وايلد وادي المائية خلال عيد الفطر المبارك، بتجارب حصرية مناسبة لجميع الأعمار خلال الفترة من التاسع حتى 14 الجاري. وستتاح للضيوف أوقات حافلة بالمرح والمتعة والمناظر الخلابة والإطلالات البديعة على برج العرب خلال فترة العيد، ليحظوا فيها بتجارب استثنائية.

وسترحب «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المطيرة الداخلية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، بضيوفها من جميع الأعمار خلال فترة عيد الفطر، لاستكشاف أسرار القبة البيولوجية البديعة التي تحتضن أكثر من 3000 من الحيوانات والنباتات المختلفة من أنحاء العالم.

فيما سيحظى الصغار بتشكيلة من الأنشطة المجانية التي تشمل الرسم على الوجوه وتجديل الشعر وفنون الكاريكاتير ولقاء شخصيات ذا جرين بلانيت البرية طوال اليوم، فضلاً عن حضور «حكايات الطبيعة» التي تقدم معلومات تعريفية عن الطبيعة للضيوف، إضافة إلى مشاهدة عرض العاصفة الرعدية داخل القبة البيولوجية. كما سيتمكن ضيوف الغابة الاستوائية المطيرة مقابل رسوم إضافية، من استكشاف الحيوانات التي تنتمي لفصيلة القنفذيات المتفرعة عن رتبة وحيدات المسلك من خلال لقاء حصري، وهي الحيوانات النادرة التي تشبه إلى حد كبير حيوانات الكوالا وخلد الماء.

وفي حين أن هذه الفصائل تميل إلى التواري عن الأنظار، فإن ضيوف ذا جرين بلانيت دبي سيحظون بفرصة للقاء هذه الحيوانات النادرة والتعرف إليها عن قرب، لتتيح الوجهة لضيوفها تجارب استثنائية خلال عيد الفطر.

أفلام جديدة

ستوفر روكسي سينما لضيوفها خلال عيد الفطر المبارك تجارب سينمائية مميزة، إذ ستعرض خلال هذه الفترة 10 أفلام جديدة، من بينها: «ذا فيرست أومن» و«جودزيلا ضد كونغ» و«ذا بريكلاير» و«سكويلار» و«كونغ فو باندا»، فضلاً عن أفلام عربية من بينها: «عالماشي» و«لحظات لذيذة»، وأفلام هندية تشمل: «بيد ميان تشوت ميان» و«أفيشام».

. ضيوف «ذا جرين بلانيت» سيحظون بفرصة للقاء حيوانات نادرة والتعرف إليها عن قرب.

. القرية العالمية ستتحول إلى وجهة غامرة تكتسي بأجواء العيد والديكورات والزينة.