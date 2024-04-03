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الامارات | الحرارة تعطل الدراسة بمدارس في الفلبين

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شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة تعطل الدراسة بمدارس في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 أبريل 2024

أغلقت الفلبين أمس، المدارس في بعض المدن جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت شبكة «إيه بي إس - سي بي إن» الفلبينية أن أكثر من 12 مدينة وبلدية أغلقت المدارس ونصحت الطلاب بالدراسة عن بعد. وتوقع مكتب الأرصاد الجوية في الفلبين أن يرتفع مؤشر الحرارة إلى 44 درجة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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