الامارات | اليابان ترفع قوة زلزال تايوان إلى 7.7 درجة وتحذر من تسونامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 أبريل 2024

رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الأربعاء، قوة زلزال تايوان من 7.5 إلى 7.7 درجة، وأصدرت أوامر بإخلاء للمناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية قرب تايوان، وتحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وفي وقت سابق، الأربعاء، قالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، إن مركز الزلزال حُدد في المحيط الهادئ، على بعد 25.0 كيلومترا جنوب شرق مقاطعة هوالين، على عمق 15.5 كيلومتر، وذلك نقلا عن المعلومات الأولية التي أصدرها مركز علم الزلازل التابع للحكومة .

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن تصل أمواج ارتفاعها حتى ثلاثة أمتار إلى الساحل الجنوبي الغربي لليابان في حدود الساعة العاشرة صباحا (01:00 بتوقيت غرينتش)، وفق وكالة رويترز.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن المطار الرئيسي بأوكيناوا اليابانية علّق رحلاته بعد إنذار التسونامي.

يُذكر أن الفلبين أيضا، طلقت تحذيراً من خطر حدوث "أمواج تسونامي عالية" وأمرت سكّان العديد من المناطق الساحلية في الأرخبيل بإخلائها.

أعلن مدير "مركز تايبيه لرصد الزلازل" وو شين-فو أنّ الزلزال الذي ضرب الساحل الشرقي قبالة تايوان صباح الأربعاء هو "الأقوى منذ 25 عاماً" في الجزيرة.

وقال وو للصحافيين إنّ "الزلزال قريب من الساحل وضحل. لقد شعر به سكّان تايوان والجزر المجاورة.. إنّه الأقوى منذ 25 عاماً، منذ زلزال 1999" الذي بلغت قوته 7,6 درجات وأوقع 2400 قتيل.