الامارات | امراة تتعرض لتلف بالكلى والسبب صالون التجميل !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 أبريل 2024

حذر مجموعة أطباء من بعض الآثار الجانبية الخطيرة الناتجة عن استخدام منتجات الشعر، وذلك بعد تعرض فتاة لإصابات بالغة في الكلى عقب تلقيها علاجات تمليس الشعر في صالون تجميل .

ووفقا لما ذكره موقع “فوكس نيوز”، عانت فتاة تونسية تبلغ من العمر 26 عاما، من تلف حاد في الكلى في ثلاث مناسبات مختلفة بين يونيو 2020 ويوليو 2022 ، ليكتشف بعدها أطباء فرنسيون الارتباط بين استخدام بعض منتجات تمليس الشعر وتلف الكلى .