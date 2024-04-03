الامارات | أردني صائم يقتل زوجته مع آذان المغرب بسبب "طشّة الملوخية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم شاب أردني في الثلاثينات على قتل زوجته على مائدة الإفطار في رمضان بقذفها بطنجرة الطبيخ في وجهها لسبب لا يخطر في بال.

وكان "م س" العاطل عن العمل والمقيم وعائلته في إحدى القرى السورية، بانتظار طعام الإفطار حين سمع آذان المغرب ولم تكن زوجته قد انتهت من وضع الطبق الرئيسي على المائدة بعد. وحين صرخ فيها طالباً الاستعجال أخبرته بأنه لم يبق سوى "طشّة الملوخية"، وهي تقلية الثوم السريعة التي توضع على طنجرة الملوخية قبل سكبها للأكل، فما كان منه إلا أن نهض مسرعاً وتوجه الى المطبخ بحالة هياج عصبي وحمل طنجرة الطبيخ المعدنية الثقيلة عن النار وقذفها بها في وجهها، ما تسبَّب لها بجروح خطيرة وكسور في الجمجمة لم تلبث بعدها أن فارقت الحياة بعد وصولها للمستشفى بساعات.

وحسب مواقع إخبارية قال بعض جيران المتهم انه معروف بحالته العصبية الدائمة وأنه سريع الغضب والشجار في الحارة التي يسكنها.

وتم القبض على الزوج وباشرت الأجهزة الأمنية الاستدلال على الحيثيات والظروف المحيطة في الحادث، مع توقيف المتهم على ذمة التحقيق.