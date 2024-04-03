عدو العظام- تناول هذا المشروب الشهير يدمر صحتك دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تعد المشروبات الغازية من أكثر المشروبات شعبية في العالم، لكنها قد تؤثر على صحة العظام بشكل سلبي.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أن المشروبات الغازية لها مخاطر كثيرة على صحة الجسم منها، هشاشة العظام.

كما تحتوي على كمية كبيرة من السكريات التي تزيد من إفراز هرمون الكورتيزول مما قد يصيب العظام بالهشاشة.

ونصحت بتناول كميات بسيطة من المشروبات الغازية ويفضل استبدالها بالماء أو العصير الطبيعي.

كما يفضل تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل منتجات الألبان والخضروات الورقية، وأيضًا ممارسة الرياضة على تقوية العظام.

بالإضافة إلى تناول الخضروات والأطعمة الغنية بالألياف والكالسيوم والمعادن الطبيعية.

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