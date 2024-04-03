الامارات | وداع حار بالدموع للباندا المحبوبة فو باو في كوريا الجنوبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع كوريون جنوبيون اليوم الأربعاء الباندا فو باو، وهي أول باندا عملاقة تولد في كوريا الجنوبية، لدى مغادرتها حديقة الحيوان التي ولدت فيها عام 2020 لتتوجه إلى الصين، وسط بكاء حشد كبير من محبيها الذين تحدوا هطول أمطار غزيرة لتوديعها.

وشكر حراس حديقة الحيوان الباندا الصغيرة على البهجة التي أضفتها على الحديقة وأيضا الزوار على المحبة التي أظهروها لفو باو خلال السنوات الأربع التي أمضتها في متنزه إيفرلاند الترفيهي إلى الجنوب من سول مباشرة. ووُضعت الباندا داخل شاحنة يمكن التحكم في درجة حرارتها متجهة إلى المطار.

وكُتب على رسالة أُلصقت على صور الباندا التي غطت الشاحنة "كانت معجزة أن أقابلك. شكرا فو باو". وكانت فو باو التي تعني الكنز الميمون في الحجر الصحي منذ شهر، ولم تظهر في العلن طوال هذه الفترة.

وكانت آخر مرة شاهدها زوار الحديقة منذ شهر مضى عندما اصطف الآلاف في الساعات المبكرة من صباح بارد وقال كثيرون إنهم سيفتقدون الباندا بعد رحيلها.

وستغادر فو باو إلى إقليم سيتشوان في الصين.

وولدت فو باو من الأم آي باو (10 أعوام) والأب لي باو (11 عاما) اللذان جاءا في عام 2016 من سيتشوان موطن الباندا العملاقة كجزء من "دبلوماسية الباندا" الصينية. وفي يوليو الماضي، أنجبت آي باو توأمين في كوريا الجنوبية.

وتحصل أنثى الباندا العملاقة على فرصة الحمل مرة واحدة فقط في السنة وتستمر هذه الفرصة لفترة قصيرة، كما أن فرصة الصغار في البقاء على قيد الحياة تكون ضئيلة لأنها غالبا ما تولد قبل الاكتمال، وعادة ما تزن أقل من 200 غرام.