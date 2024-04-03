الامارات | «ارفع الماء وانوِ الصيام».. وفاة مؤذن مصري أثناء استعداده لرفع أذان الفجر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدينة دمنهور المصرية واقعة مؤثرة، إذ توفي مؤذن داخل أحد المساجد أثناء استعداده لرفع أذان الفجر.

ووقف المؤذن طه صنيدق، بمسجد الحبشي، ممسكاً بمكبر الصوت، وأعلن دخول وقت الإمساك وطلب نية الصيام من المصلين، حيث قال «ارفع المياه وانوِ الصيام»، ثم سقط مغشياً عليه وسط صدمة المصلين، قبل أن يكتشفوا أنه فارق الحياة.

وشيع العشرات من أهالي مدينة دمنهور طه صنيدق، ظهر اليوم، إذ ازدحم مسجد الحبشي بالمصلين، الذين أدوا صلاة الجنازة على المؤذن الراحل، بعد انتشار قصته عبر منصات التواصل الاجتماعي.