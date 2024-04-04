الامارات | «طيران الإمارات» تشارك عملاءها فرحة العيد.. على الأرض وفي الأجواء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك «طيران الإمارات» عملاءها، على الأرض وفي الأجواء، الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتقدم تشكيلة من النكهات الإقليمية على متن الطائرة، وأطباق العيد التقليدية في الصالات، وأفلاماً ومحتوى عربياً جديداً على نظام الترفيه الجوي.

وخلال الفترة من 10 إلى 13 الجاري، سيستمتع عملاء الدرجة السياحية المغادرون من دبي بأشهى مأكولات العيد، وتتضمن قائمة حلويات العيد، حلوى البراوني مع صلصة الهيل وموس الشوكولاتة المغطاة بفتات البثيث.

كما ستقدم لعملاء الدرجة السياحية الممتازة ودرجة الأعمال والدرجة الأولى خيارات متنوعة من الوجبات وحلويات العيد.

وستقدم «طيران الإمارات» في الصالون الجوي على طائرات A380 تشكيلة من المعجنات الإماراتية والقهوة العربية، ويستمتع العملاء بشريحة لذيذة من كعكة الفستق مع كريمة الجبن، أو كعكة الزعفران والهيل.

وفي صالات «طيران الإمارات» بدبي في 10 الجاري، سيقدّم لمسافري الدرجة الأولى القهوة العربية والجلاب وقمر الدين والمقبلات العربية الساخنة والباردة ولحم الضأن الأوزي أو المشاوي العربية المشكّلة، تليها الكنافة والقطايف والبسبوسة. وفي صالات درجة الأعمال، ستتوافر كبسة الدجاج الكلاسيكية، ومجموعة من الحلويات الشهية المتوافرة طوال اليوم، مثل المعمول بالتمر والبقلاوة والبسبوسة بالزعفران. ويمكن لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال الاستمتاع بمختلف النكهات المعدّة خصيصاً بمناسبة العيد في عربة الآيس كريم في الصالات.

وتتوافر تشكيلة من المحتوى الترفيهي على نظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز للمسافرين خلال عيد الفطر المبارك، مع ما يصل إلى 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب، وأكثر من 2000 فيلم من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 100 فيلم عربي.