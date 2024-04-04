الامارات | فعاليات رمضانية مميزة للعائلات في دبي خلال نهاية الأسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن حملة «رمضان في دبي»، تواصل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تقديم مجموعة من الفعاليات والأنشطة في مختلف أنحاء المدينة، والتي تعزز الشعور بأجواء وقيم الشهر الكريم لدى سكان المدينة وزوارها، وتتيح لهم صنع ذكريات تبقى في البال، خلال الشهر المبارك الذي يعد فرصة مثالية لقضاء المزيد من الوقت بصحبة العائلة والأصدقاء، وكذلك الاستمتاع بتجارب جديدة لا تُنسى، لاسيما في عطلة نهاية الأسبوع التي تزخر ببرنامج حافل من الأنشطة المميزة.

ويمكن للجميع من مختلف الأعمار الاستمتاع بعروض الألعاب النارية التي تضيء سماء دبي خلال عطلات نهاية الأسبوع، إذ تقام في دبي فستيفال سيتي مول من الغد ولمدة ثلاثة أيام، وتبدأ العروض في تمام العاشرة مساءً، وتقدمها مجموعة الزرعوني.

وتتألق مجموعة من أشهر معالم دبي بعروض إضاءة رائعة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثالثة بعد منتصف الليل، في إطار فعالية «أطياف رمضان»، بما في ذلك منطقة السيف ودبي فستيفال سيتي مول ومسجد الحباي في منطقة الخوانيج.

وترحب مناطق السيف، وممشى الخوانيج، وبلوواترز، بالعائلات خلال عطلة نهاية كل أسبوع مع مجموعة من وسائل الترفيه التقليدية والمبتكرة، مثل عزف العود والقانون والمسحراتي، وغيرها من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

ويمكن للعائلات معرفة المزيد من المعلومات عن «التومينة»، وهي احتفالية لتعليم الأطفال تلاوة وحفظ القرآن، من خلال دمجهم في بيئة تربوية خاصة، تستخدم منهجاً تعليمياً يجمع بين الصبر والاحترام العميق لأصول وقواعد التلاوة.

أمسيات جميلة

تفتح القرية العالمية أبوابها أمام الأطفال وعائلاتهم لقضاء أمسيات رمضانية مميزة. ويمكن لزوار القرية الاستمتاع بالطقس المعتدل، وزيارة مئات الأجنحة والأكشاك المتنوعة التي تحتفي بمختلف الثقافات والجنسيات، وتعكس التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.

وتستقبل الأكشاك الزوار الراغبين في شراء الحلي والهدايا، فيما تضيء عروض الألعاب النارية سماء القرية لترسم البسمة على وجوه جميع الزوار في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال عطلات نهاية الأسبوع.

الإفطار مع العائلة

وتقدم دبي لسكانها وزوارها مجموعة من تجارب الإفطار المناسبة للعائلات، التي تضم مأكولات محلية وعالمية تناسب الجميع، إضافة إلى أجواء مميزة.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة إفطار مميزة في قاعة الواحة التي جرى افتتاحها أخيراً في مدينة إكسبو دبي، ومتابعة فعالية «حي رمضان» في ساحة الوصل، التي تقدم الكثير من الأنشطة طوال رمضان، بما في ذلك قصص الأنبياء. وتقدم المدينة لزوارها من العائلات تجربة تناول الإفطار بجوار شلالات إكسبو السيريالية، والاستمتاع بتشكيلة من المأكولات مع هذه الإطلالة.

ترفيه متنوع

كما يمكن لزوار دبي من العائلات التوجه إلى «عالم آية»، الوجهة الترفيهية الغامرة في «وافي» مول، والتي تتكون من 12 منطقة مميزة، يسرد كل منها قصة مختلفة. وسيحظى الأطفال بفرصة التجول في الحدائق المضيئة، واستكشاف المجرات، وخوض العديد من التجارب الفريدة من نوعها.

من جهتها، تدعو «آي إم جي عالم من المغامرات» العائلات للتعمق في الثقافة العربية الغنية، لتتيح لهم فرصة الاستمتاع بأمسية مليئة بالمرح، وركوب الخيل، والتجول في المناطق المختلفة، والاسترخاء في أجواء المجالس العربية التقليدية حتى 14 الجاري.

وتفتح حديقة الزهور «دبي ميراكل جاردن» أبوابها أمام الزوار من العائلات للاستمتاع بجمال وألوان النباتات والزهور المتنوعة والإطلالات الطبيعية الخلابة.

«مدام توسو».. و«أولي أولي»

يدعو متحف «مدام توسو» في دبي العائلات إلى الاستفادة من تخفيضات بنسبة 30% على تذاكر الدخول العادية «القياسية»، وجولة كبار الشخصيات، وتجربة الشهرة الحصرية، وذلك عند شرائها قبل 10 الجاري، فيما يسري العرض على الزيارات حتى 30 أبريل.

وللعائلات أيضاً، يمكن زيارة متحف «أولي أولي» للأطفال خلال رمضان وعيد الفطر المبارك، والاستفادة من الإصدار المحدود من تذاكر دخول «أولي أولي» العائلية حتى 14 الجاري، إذ توفر للعائلات فرصة الانطلاق في تجربة مميزة تجمع بين اللعب والتواصل والاستكشاف.

• عروض الألعاب النارية تضيء سماء القرية العالمية في نهاية الأسبوع بتمام التاسعة مساءً.

• مدينة إكسبو دبي تقدم لزوارها من العائلات تجربة تناول الإفطار بجوار شلالات إكسبو السيريالية.