الامارات | رجل يسدد طعنات لطفلة في الرابعة داخل متجر بألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سدد رجل طعنات لطفلة "4 سنوات" في متجر كبير بجنوب ألمانيا، وتم نقلها إلى المستشفى لإصابتها بجروح خطيرة.

ولا تزال دوافع الجريمة غير واضحة. وأعلنت الشرطة اليوم الخميس أنه يشتبه حاليا في أن رجلا /34 عاما/ هاجم الطفلة، التي كانت رفقة والدتها في المتجر، بسكين وأصابها بجروح خطيرة، مضيفة أنه تم القبض على المشتبه به دون مقاومة.

وقال مصور وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الموقع إن المتجر في منطقة فانجن بولاية بادن-فورتمبرج فُتح للعملاء مرة أخرى كالمعتاد صباح الخميس. ولم تكن هناك آثار للجريمة في المتجر منذ ظهر اليوم السابق.

وبحسب الشرطة، لاحظ أحد الشهود في المتجر ما حدث، وأخذ السكين من المهاجم وأبلغ الشرطة. وقالت الشرطة إن الطفلة نُقلت إلى المستشفى وأجريت لها عملية جراحية.

وتستبعد الشرطة وجود علاقة بين المهاجم والطفلة وقت وقوع الجريمة