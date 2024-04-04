الامارات | ماذا يسببه نقص فيتامين С

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت الدكتورة ناتاليا تاناناكينا أخصائية الغدد الصماء في اليوم العالمي لفيتامين С الذي يصادف يوم 4 أبريل من كل سنة، من عليه الحد من تناوله.

وتقول الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم": "يعتبر فيتامين С أحد أهم الفيتامينات الضرورية للجسم، لأنه يساهم في عمل الدورة الدموية ويحمي منظومة المناعة من البكتيريا الضارة والفيروسات والالتهابات، كما يشارك في عمليات التمثيل الغذائي الجارية في الجسم؛ ويعزز إنتاج الكولاجين ويزيد من مرونة خلايا الجلد وله تأثير مفيد على الجهاز العصبي. وكل هذا يجعل فيتامين С ضروريا لصحة وجمال البشرة والشعر".

ولكن وفقا لها، بالإضافة إلى فوائده يمكن أن يلحق الضرر أيضا. فمثلا يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة والحموضة العالية والحساسية عدم تناوله وبصورة خاصة على معدة فارغة.

وتقول: "يساعد فيتامين C على زيادة كثافة الدم، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من التهاب الوريد الخثاري عدم تجاوز الجرعة المسموح بها. وبما أن فيتامين C قابل للذوبان في الماء، فهو لا يتراكم في الجسم، ويخرج الفائض منه عن طريق البول، لذلك لا فائدة من تناول جرعة زائدة منه".

وتشير الطبيبة، إلى أن المصادر الطبيعية الأساسية لفيتامين С هي الحمضيات والثمار والبقدونس والفلفل الحلو والطماطم. وتؤدي المعالجة الحرارية وكذلك التجميد إلى فقدان جزء منه.

ووفقا لها، الجرعة اليومية من فيتامين С للنساء هي 75 ملغم، وللرجال 90 ملغم.