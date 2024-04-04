الامارات | الحكم غير قابل للاستئناف .. 3 سنوات سجن للفنانة نسرين طافش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر في مصر، برئاسة المستشار محمود يحيى، برفض استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، ليصبح الحكم نهائياً.

وكانت نسرين قد اتجهت إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء فحص خطوط توقيعها على الشيك، وذلك لإعداد تقرير فني يُعرض على المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى نسرين تهمة إصدار شيك بقيمة 4 ملايين جنيه مصري لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين، بسوء نية، في 30 يناير 2023.

وازداد موقف نسرين تعقيداً عندما قدم دفاع المجني عليها صورة ضوئية من شيكات بنكية بنفس التاريخ، تتضمن أمرًا من نسرين إلى البنك بدفع المبلغ للمجني عليها، حاملاً توقيعها، بالإضافة إلى صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وأوضحت أوراق القضية أن نسرين طافش أصدرت الشيك بسوء نية، حيث توجهت صاحبة الدعوى إلى البنك لصرفه، ففوجئت بعدم وجود رصيد قابل للسحب، مع علم المتهمة بذلك.

ويتبقى أمام نسرين طافش مرحلة أخرى من التقاضي أمام ذات المحكمة خلال 10 أيام من صدور الحكم من خلال تقديم معارضة استئنافية.

المعارضة الاستئنافية هي طريق من طرق الطعن بمقتضاه يتمكن المحكوم عليه بحكم غيابي من إعادة نظر الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.

ومفاد ذلك أن المعارضة وإن كانت طريقا عاديا للطعن إلا أنها قاصرة على نوع معين من الأحكام وهي الأحكام الغيابية.

وكان آخر أعمال الفنانة نسرين طافش فيلم "أخي فوق الشجرة" الذي شاركها بطولته الفنان رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، ومحمد ثروت، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.