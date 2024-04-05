أخطر أطعمة على المعدة لو فاضية.. تدمر الجهاز الهضمي

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما يتم إدخاله إلى المعدة بشكل أولي من أطعمة، يمكن أن يؤثر بالسلب على الصحة إذ تؤدي بعض الأطعمة إلى تلف الجهاز الهضمي إذا تم تناولها على معدة فارغة، وقد ينخدع البعض في كونها أطعمة صحية، ولكن توقيت تناولها ما يمثل العامل الأساسي في مدى خطورتها، وذلك بحسب الدكتور عمرو ماهر، أخصائي التغذية العلاجية، والذي أوضح بعض الأطعمة التي تهدد المعدة، عند تناولها على الريق.

أخطر أطعمة على المعدة الفارغة

السلطة

أشار «ماهر» إلى خطورة تناول السلطة على معدة فارغة نظرًا لاحتوائها على كمية متنوعة من الخضار النيء، الذي يشمل ألياف خشنة، تورط المعدة في مشاكل هضمية، ما يسبب آلام في البطن.

الكرواسون

حذر أخصائي التغذية من اشتهاء المخبوزات المنتفخة مثل «الكرواسون» في بداية اليوم؛ إذ تحتوي على الخميرة، والتي تعمل على خلل جدار المعدة، ما يؤدي إلى انتفاخ البطن.

المشروبات الغازية

بحسب «ماهر» يمكن أن يؤدي تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة إلى الإمساك على مدار اليوم ؛ إذ تتسبب في تقليل نسبة تدفق الدم للمعدة، ما يبطئ من عملية الهضم.

السكريات

تناول الأطعمة السكرية على معدة خاوية، يزيد من مستوى الأنسولين في الدم، ما يزيد من الأعباء على البنكرياس الذي لم يتأهل بعد، وبالتالي قد يؤدي إلى مرض السكري.

الموز

يعد الموز خير دليل على مقولة تناول الطعام المناسب في الوقت الخطأ؛ إذ يمثل واحد من أفضل الأطعمة التي تساهم في مد الجسم بالطاقة، وتساعد على الشعور بالشبع، ويقلل من الإمساك، إلا إن تناوله على معدة فارغة يشكل خطر على الصحة، نظرًا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماغنسيوم والبوتاسيوم، ما يؤدي إلى خلل توازنهم في الدم.

نصائح لبدء يوم صحي

نصح أخصائي التغذية بإعطاء الجسم مهلة من الوقت ليبدأ بالعمل بعد ساعات طويلة من النوم، على أن يتم تناول وجبة الإفطار بعد ساعة على الأقل من موعد الاستيقاظ، كما أشار إلى ضرورة ممارسة الرياضة يوميًا لمدة 15 دقيقة على الأقل.

وأرشد «ماهر» إلى محاولة الحصول على العناصر الغذائية المناسبة لبدأ اليوم؛ إذ يمكن أن تؤثر بالسلب على باقي اليوم، وعلى الصحة مع المدى، ومن الأطعمة المفضل تناولها على معدة فارغة.