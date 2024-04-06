الامارات | «مرضى السرطان».. جهود لتعزيز الأمل في قلوب المصابين خلال رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل جمعية أصدقاء مرضى السرطان، التزامها بدعم مرضى السرطان وعائلاتهم، وإدخال الفرح والسعادة إلى قلوبهم، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك. ونظمت الجمعية عملية توزيع المير الرمضاني من صناديق الطعام على مرضى السرطان والناجين. وبالتعاون مع «مركز إسعاد» و«بنك الإمارات للطعام» اللذين تبرّعا بـ400 صندوق طعام، وزعت الجمعية المير الرمضاني من خلال مجلس ضاحية واسط، وبتسهيل من مركز الشارقة للعمل التطوعي، ودائرة شؤون الضواحي في الشارقة.

وفي مبادرة مؤثرة، نظمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، زيارة عدد من الأطفال المصابين بالسرطان إلى «دبي أوتليت مول» وثمانية متاجر أخرى لشراء كسوة العيد من الملابس التي تُسعدهم، حيث استهدفت الجمعية 14 طفلاً ويافعاً من الفئة العمرية 3-18 عاماً. ولضمان تقديم تجربة ممتعة، وفرت «مراكز أطفال الشارقة» النقل، في حين حرص فريق عمل مركز الشارقة للعمل التطوعي على تقديم التنسيق والدعم خلال الحدث، ونجحا في إدخال الفرح والسعادة إلى نفوس المرضى الصغار واليافعين خلال احتفالية العيد. كما نظمت الجمعية حفل إفطار جماعياً لعدد من مرضى السرطان والناجين، في هذا العام، بفضل التبرعات الكريمة لمجتمع الجمعية، حيث مكّن هذا الدعم الكبير، الجمعية من استضافة حفل إفطار رمضاني لـ200 مريض وناج وعائلاتهم في «منتجع وسبا شيراتون الشارقة بيتش»، موفّرة للأفراد المصابين بالسرطان منصة للقاء والتواصل، ومشاركة وجبة إفطار رمضاني، وتقديم الدعم المتبادل.