الامارات | مكتبة محمد بن راشد تواصل التألق في أبريل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مكتبة محمد بن راشد عن برنامج متنوع من ورش العمل والفعاليات، خلال شهر أبريل، لتلبية تطلعات واهتمامات مختلف شرائح الجمهور.

وتستهل المكتبة فعالياتها بتنظيم جلسة حوارية لمناقشة كتاب «إنسان بعد التحديث»، للكاتب شريف عرفة - بالتعاون مع نادي القراءة «اقرأ واستمتع» - تديرها الدكتورة جيهان محمود، كما ستنظم ورشة عمل إبداعية للأطفال حول صناعة الأفلام المتحركة مع المخرجة زينب جبر، وستتناول مراحل العملية من كتابة السيناريو وتجهيز المشاهد، وتصميم الشخصيات إلى التحريك والتصوير وما بعد الإنتاج.

وتحتفي المكتبة بـ«يوم التراث العالمي»، من خلال تنظيم أمسية أدبية لقراءة قصائد وقصص شعبية من تراث دولة الفلبين، وذلك بالتعاون مع شعراء وأدباء من الفلبين، إلى جانب عرض مجموعة مميزة من الكتب التي تسلط الضوء على التراث الفلبيني.

وستقدم المكتبة، بالتعاون مع شركة «سينيوليو»، سلسلة من العروض السينمائية لمجموعة من الأفلام القصيرة من حول العالم، تشمل أربعة أفلام مميزة هي: فيلم «العملة» للمخرجة سيكي سونغ، وفيلم «عزيزتي مصر» للمخرجة رشا نجدي، إضافة إلى فيلم «مرثية للرومانسية» للمخرج جوناثان ان جي، وفيلم «سبيل» للمخرج خالد المحمود.

وضمن برنامج الخطابة العامة، تعقد ورشة تدريبية بعنوان «مهارات الاتصال والتواصل»، بالتعاون مع نادي دبي توست ماسترز، يديرها الكاتب والمدرب المحترف ماهر الحسيني، وستركز على تقنيات التنفس والتحكم في الصوت واللغة الجسدية، وإبراز دورها وتأثيرها في الجمهور. وبالتعاون مع رابطة رواد التواصل الاجتماعي، تقدم المكتبة أمسية شعرية بمشاركة كوكبة من أعلام الشعر العربي، يُحييها شاعر الوطن الشاعر الإماراتي علي الخوار، والشاعر السعودي علي السبعان.

ومن ضمن فعاليات المكتبة لهذا الشهر، تنظيم ورشة عمل «الكتاب الأول: سجل ميلاد الشخصية»، التي سيقدمها الروائي المصري أحمد مراد، حيث سيتناول ابتكار الشخصيات الروائية وتطورها.

ومن بين الفعاليات، تقدّم المكتبة جلسة حوارية حول ريادة الأعمال والخطوات الأولى لانطلاق المشروعات الصغيرة، سيقدمها رائد الأعمال الإماراتي أحمد الزرعوني، صاحب كتاب «A Leader›s Legacy».

وفي نهاية أبريل تعتزم مكتبة محمد بن راشد، تنظيم وافتتاح معرض مميز بعنوان «الصحافة العربية»، يستعرض تاريخ الصحافة في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم. ويقدم المعرض للجمهور تجربة استثنائية لتعريفهم بدور الصحافة المحوري، برؤية عصرية تكشف عن مجموعات قيمة ونادرة من الدوريات والصحف والمجلات، معروضة في سبعة أقسام متنوعة. وستشارك المكتبة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الحدث الثقافي الأهم الذي يقام هذا العام خلال شهري أبريل ومايو، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك لاستعراض أبرز خدماتها وكنوزها المعرفية، إلى جانب بحث سبل التعاون في المجالات ذات الصلة، مع دور النشر والمؤسسات المشاركة في المعرض.

. فعاليات وأنشطة تلبي تطلعات واهتمامات مختلف شرائح الجمهور.