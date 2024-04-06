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الامارات | كسوف الشمس في 8 أبريل.. كيف تحمي عينيك خلال مشاهدة حجب القمر للشمس؟

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شكرا لقرائتكم خبر عن كسوف الشمس في 8 أبريل.. كيف تحمي عينيك خلال مشاهدة حجب القمر للشمس؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسوف الشمس المقبل سيكون الأطول والأكثر وضوحًا منذ أكثر من قرن.. في الثامن من أبريل، سيحجب القمر الشمس، لكن مشاهدة ذلك دون حماية مناسبة يمكن أن تؤدّي إلى تلف العين، وحتى فقدان الرؤية بشكل دائم.

إليكم ما يمكنكم فعله للحفاظ على سلامة أعينكم أثناء مشاهدة الكسوف الكلي للشمس:

    يجب ارتداء نظارات كسوف مناسبة، مع المرشّح الشمسي ISO 12312-2.

    تأكّد من أن النظارة معتمدة وغير مزيّفة، وقم بمراجعة قائمة "الجمعية الفلكية الأمريكية".

    بعد شراء النظارة، يجب فحصها، إذ لا ينبغي أن يكون هناك خدوش أو تمزقات.

    في حالة النظر إلى الكسوف من خلال المنظار أو الكاميرا أو التلسكوب، يلزم وجود مرشّح شمسي معتمد في مقدمة الجهاز.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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