الامارات | علماء يحولون النكتة إلى حقيقة.."طاقية إخفاء" قريباً في الأسواق بسعر زهيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ما كان بالأمس مجرد خيال في القصص والأفلام أصبح واقعاً موجوداً في الحياة، فقد اخترع علماء بريطانيون "طاقية إخفاء" حقيقية.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فإن علماء ابتكروا درعاً كبيراً يحجب الرؤية ويجعل من يرتديه لا يُرى لدى الآخرين، واللافت في الأمر أن تكلفة هذا الدرع السحري لا تصل إلى ألف دولار أميركي، ما يعني أنه قد يُصبح في متناول كل الناس قريباً.

وحسب المواصفات فإن "الدرع الكبير غير المرئي" يبلغ طوله 6 أقدام ويمكنه إخفاء عدة أشخاص عن طريق تكنولوجيا جديدة تعتمد ثني الضوء.

وقال التقرير إن سعر الدرع الواحد يبلغ 699 جنيهاً إسترلينياً (880 دولاراً أميركياً فقط)، وهو ما يعني أن تكلفته ليست مرتفعة.

وتقول الصحيفة البريطانية إن ملايين البشر يحلمون منذ طفولتهم بارتداء "عباءة الإخفاء" التي انتشرت على نطاق واسع بسبب ورودها في قصص وروايات هاري بوتر، وهو ما بات من الممكن أن يتحقق حالياً، حيث من الممكن أن يصبح هذا الحلم حقيقة، حيث طور العلماء "درعاً ضخماً للتخفي".

ويُستخدم الدرع مجموعة عدسات مصممة بدقة لثني الضوء، مما يجعل الأشياء الموجودة خلفه غير مرئية تقريباً. وعلى عكس عباءة هاري بوتر، فإن الدرع كبير بما يكفي لإخفاء العديد من الأشخاص الذين يقفون جنباً إلى جنب.

وقالت شركة (Invisibility Shield Co) التي ابتكرت هذا الدرع القادر على إخفاء البشر: "لقد قمنا بتغطيتك"، وأضافت إن "هذا الدرع هو من بنات أفكار الشركة ومقرها لندن، والتي توصلت إلى الفكرة الأولية في عام 2022".

