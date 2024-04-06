الامارات | "رسائل غوغل".. تطبيق مراسلة بدون شبكة هاتف أو "واي فاي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل شركة "غوغل" العمل على دعم خاصية الاتصال عبر الأقمار الصناعية، حيث كشفت أحدث التطورات المزيد حول "الاتصال التلقائي بالأقمار الصناعية" ما يمكن المستخدمين من إرسال واستقبال الرسائل دون شبكة هاتف محمول أو "واي فاي".

وكشف تقرير، إن إصداراً جديداً من تطبيق "رسائل غوغل" يحتوي كوده المصدري على مجموعة من العبارات الخاصة بإشعارات تنبيهية ستظهر للمستخدم مستقبلاً، تعرفه بطريقة عمل الميزة الجديدة.

فيما نبه أن التراسل عبر الأقمار الصناعية قد يستغرق وقتا أطول إذا ما قورن بالتراسل عبر شبكات المحمول التقليدية، كما لا تتيح التقنية الجديدة تبادل الصور والفيديوهات، بحسب التقرير.