من قلب مكة.. مغترب جزائري يفاجئ والدته بهذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، واقعة مؤثرة.

وفاجأ مغترب جزائري والدته بعودته من ديار الغربة بعد غيابه لفترة طويلة.

وقام الشاب بزيارة والدته أثناء تواجدها في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة بشكل مفاجئ.

واحتضن الشاب والدته فور رؤيتها في حالة تعكس مشاعر الحب بينهما.

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