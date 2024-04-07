الامارات | هذه الأطعمة تبطئ الشيخوخة وتمنحك صحة جيدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الشيخوخة هي عملية طبيعية لكل كائن حي. ومع ذلك، هناك أطعمة يمكن أن تساعد في إبطائها والحفاظ على صحة جيدة.

ووفقاً لخبيرة التغذية الروسية أولغا ريدينا، فإن بعض العناصر الأكثر أهمية التي تبطئ عملية الشيخوخة هي مضادات الأكسدة. فهي تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تدمر خلايا الجسم.

وقالت أولغا ريدينا لصحيفة "مساء موسكو" إن "الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تشمل الفواكه، وخاصة التوت الأزرق والحمضيات، والمكسرات، والخضروات غير النشوية، والشوكولاتة الداكنة، والشاي الأخضر".

كما أن عملية الشيخوخة تبطئ الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة الجلد وترطيبه.

وللحفاظ على صحة البشرة وإبطاء تكون التجاعيد، عليك تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين. على سبيل المثال، البيض واللحوم ومرق العظام والأعشاب البحرية والأسماك.

وبحسب الخبيرة أولغا ريدينا، لا ينبغي لأحد أن ينسى التغذية السليمة بشكل عام. ومن المهم تناول ما يكفي من البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن لتزويد الجسم بكل ما يحتاجه للصحة والشباب.

وأضافت: "التغذية السليمة، الغنية بمضادات الأكسدة والكولاجين والفيتامينات والمعادن، تساعد على إبطاء عملية الشيخوخة والحفاظ على الصحة على مستوى عال".

وعن الحشوات الصحية للفطائر، تقول خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا أن الأفضل هو تحضير حشوة الفطائر من الخضار أو الفواكه لتُشبع الجسم بالألياف والفيتامينات.

أما الحشوة المثالية الأخرى للفطائر هي الأسماك، التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة.